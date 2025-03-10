📹 Хейлунд переживает в «МЮ» тяжелое время. Форварда даже попыталась утешить клубная легенда

В этом сезоне форвард «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунд забил всего два мяча. Его безголевая серия растянулась на двадцать матчей − не отправлял мяч в сетку с декабря, не ассистировал с ноября.

Очевидно, что датчанин находится под серьезным давлением болельщицких ожиданий и это не может не влиять на него. Тренерский штаб тоже ждет от игрока большего.

В последней игре против «Арсенала» Расмус Хейлунд начал на скамейке, а когда вышел, то имел несколько моментов. В одном случае удар заблокировали, а во втором не дали нормально пробить. Нельзя сказать, что игрок совсем бесполезен, но он точно не в своей тарелке.

Один из фанатов «Юнайтед» за пределами «Олд Траффорд» заснял трогательную сцену. На видео 22-летний Хейлунд беседует с легендой «МЮ» Петером Шмейхелем. Болельщики сделали вывод, что соотечественник утешает форварда. Шмейхель постоянно держит руку на плече Расмуса и несколько раз по-отечески его обнимает.

А может теперь попрет?