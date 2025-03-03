🎥Эдерсон назвал лучшего действующего вратаря и кумира. Бразилец опрокинул Касильяса и Буффона по удивительной причине

Бразильский вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон стал гостем видео-проекта B/R Football. Двое спикеров попросили игрока вратаря действующего коллегу, которого он считает лучшим в мире.

«Мне нравится Нойер. Легенда, GOAT. Я не так много видел [действий] Буффона, то же самое с Касильясом. Мне также нравится Жулио Сезар».

После оказалось, что несмотря на то, что Эдерсону нравится вратарь «Баварии» Мануэль Нойер, идол и кумир у него другой.

«Это Рожерио Сени. Он оставался в «Сан-Паулу» целых 25 лет. Выиграл большое количество трофеев. Он большая легенда и забил много голов. Вроде бы 116. Лет 5-10 назад никто особо не обращал внимание, как вратари играют ногами. Но Рожерио уже 20 лет назад был очень прокачен в этом».

Как вам такой выбор?