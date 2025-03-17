🎥 Рамос вообще не меняется! Получил красную в пятом матче в Мексике – это юбилейное удаление вписало Серхио в историю

Похоже, переезд в Мексику вообще не изменил Серхио Рамоса! Испанцу потребовалось всего пять матчей, чтобы получить первую красную карточку в составе «Монтеррея».

На 91-й минуте матча против «Пумас» Рамос пнул соперника по пятой точке, в этот момент мяч уже выкатился за боковую.

Арбитр показал защитнику прямую красную, теперь ему грозит дисквалификация на один или два матча.

Для Серхио это удаление юбилейное! За всю свою выдающуюся карьеру испанец получил 30 красных карточек. И еще один факт: защитник удалялся в каждом клубе, за который выступал на профессиональном уровне.

По данным Transfermarkt, теперь Рамос – главный нарушитель в футболе с 2000 года.

Все же Серхио невероятно полезен новой команде: за пять матчей в «Монтеррее» он забил три гола, один из них с пенальти.

Легенда верен себе.

🎥 Есть первый гол Серхио Рамоса в Мексике! Забил в фирменном стиле – головой

Серхио Рамос следит за «Мадридом» из Мексики. Одним фото описал победу «Реала» над «Атлетико» в ЛЧ 😁

Серхио Рамос снова забил в Мексике! Криштиану Роналду не мог не отреагировать