Серхио Рамос снова забил в Мексике! Криштиану Роналду не мог не отреагировать

Легенда мадридского «Реала» продолжает творить чудеса в чемпионате Мексики.

Серхио Рамос забил гол мощным ударом головой с углового на 12-й минуте матча против «Крус Асуль» 9 марта. Это второй гол Рамоса в трех матчах за «Монтеррей» с тех пор как он присоединения к клубу в феврале.

«Мы возвращаемся домой с ничьей и возможностью стать лучше. Доволен своим вторым голом, мы продолжаем усердно работать», — сказал Рамос после игры.

Главный тренер «Монтеррея» Мартин Демикелис похвалил Рамоса после матча, заявив: «Некоторые сомневались в Серхио из-за того, что он долго был без игровой практики и из-за возраста, но он продемонстрировал, но он еще раз напомнил всем о своей блестящей карьере. Он волшебник, и подтверждает это каждым своим матчем».

Не только главный тренер «Монтеррея» отметил заслуги Рамоса, Криштиану Роналду тоже отреагировал на гол бывшего одноклубника в комментариях.