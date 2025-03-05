Серхио Рамос следит за «Мадридом» из Мексики. Одним фото описал победу «Реала» над «Атлетико» в ЛЧ 😁

Серхио Рамос отлично устроился в Мексике. Экс-защитник «Мадрида» сразу получил капитанскую повязку «Монтеррея», а уже во втором матче за новый клуб сумел отличиться – забил головой, прямо как в лучшие времена.

О любимом «Реале» Серхио не забывает. После победы «сливочных» над «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов испанец опубликовал всего одно фото, идеально описывающее историю противостояния команд в еврокубках:

Конечно, 93 отсылает к легендарному голу Рамоса на 93-й минуте финала Лиги чемпионов с «Атлетико» в 2014 году. За «Монтеррей» испанец выступает под 93-м номером, памятное число красуется и на голове защитника.

Капитанище.

Рамос взял 93-й номер в Мексике – в честь той самой минуты финала ЛЧ

🎥 Есть первый гол Серхио Рамоса в Мексике! Забил в фирменном стиле – головой

Головой против «Атлетико», с той же точки, с 93-м номером. Что за магия в дебюте Рамоса в Мексике?