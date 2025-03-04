🎥 Есть первый гол Серхио Рамоса в Мексике! Забил в фирменном стиле – головой

В июне прошлого года Серхио Рамос попрощался с «Севильей», с тех пор испанец был без клубной прописки. Наконец защитник нашел команду – его подписал мексиканский «Монтеррей».

В новом клубе Серхио сразу вручили капитанскую повязку, испанец взял 93-й номер – в честь памятного гола за «Мадрид» в финале Лиги чемпионов.

Дебютный гол защитника болельщикам «Монтеррея» не пришлось ждать долго. Рамос забил уже во втором матче за новый клуб и сделал это в фирменном стиле: головой отправил мяч в ворота «Сантос Лагуна».

А первый матч Серхио в Мексике, против «Атлетико Сан-Луис», закончился победой его команды со счетом 3:1, единственный гол «Монтеррей» пропустил после того, как 38-летнего испанца заменили.

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