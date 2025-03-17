😡 «ПСЖ» троллит «Ливерпуль» в соцсетях. Мерсисайдцы за неделю лишились двух трофеев

«Ливерпуль» пережил худшую неделю в сезоне, за несколько дней мерсисайдцы лишились двух трофеев: 11 марта подопечные Слота уступили «ПСЖ» в 1/8 Лиги чемпионов, а 16 марта проиграли «Ньюкаслу» в финале Кубка английской лиги.

На игре с «сороками» камеры выхватили болельщика «Ливерпуля» в кепке «ПСЖ», кадр из трансляции быстро разлетелся по соцсетям и добрался до столицы Франции.

Официальный англоязычный аккаунт парижан в X поделился фотографией фаната, подписав: «Не можешь победить их, присоединись к ним».

В комментариях разные реакции:

💭 «Троллинг «Ливерпуля»? Поставил лайк, сделал ретвит и подписался».

💭 «Парень собирает атрибутику со всех выездов, у него это получается лучше, чем у вас собирать европейские трофеи».

💭 «Черт, этот парень переживает настоящий кошмар».

💭 «Плот-твист: он болеет за «Ман Юнайтед».

💭 «Разбудите меня, когда вы наконец победите в еврокубке».

Как вам такие подколы соперника?

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