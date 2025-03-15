🤯 L'equipe дает 40,9% на победу Дембеле в гонке за «Золотой мяч», Салаху – 7,4

Вылет «Ливерпуля» из Лиги чемпионов серьезно изменил расклады на «Золотой мяч».

Помимо лидеров «Реала» и «Барселоны», в числе главных претендентов теперь не Мохамед Салах, а Усман Дембеле. Кто бы мог такое предположить еще осенью?

Не будем списывать со счетов «Интер» и «Баварию», которые также могут внести коррективы, если пробьются в полуфинал ЛЧ. Харри Кейн, Лаутаро Мартинес – почему нет?

Но французская газета L'equipe уже давит авторитетом: по их мнению именно Дембеле должен выиграть приз. И отрыв ощутимый. 40,9% на победу Усмана, 25% - Рафиньи, 8,8% – Ламина Ямаля.

Справедливо?