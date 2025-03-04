У Исака есть три варианта летом. Известно, какой предпочитает он сам 😳

Футбольную общественность очень интересует вопрос: Куда же перейдет Александер Исак?

Звезда «Ньюкасла», скорее всего, покинет клуб ближайшим летом. А среди претендентов, по версии El Nacional, есть сразу три топ-клуба: «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Издание уточняет, что сам футболист предпочитает переезд в Испанию. Но хотят ли этого фаны «Барсы? Давайте посмотрим.

💭 «Кажется, «Ньюкасл» просто не хочет продавать его в клубы АПЛ».

💭 «Будет интересная конкуренция с Робертом Левандовски».

💭 «Отличный вариант для Исака».

💭 «Думаю, у него все получится».