У Исака есть три варианта летом. Известно, какой предпочитает он сам 😳
Футбольную общественность очень интересует вопрос: Куда же перейдет Александер Исак?
Звезда «Ньюкасла», скорее всего, покинет клуб ближайшим летом. А среди претендентов, по версии El Nacional, есть сразу три топ-клуба: «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».
Издание уточняет, что сам футболист предпочитает переезд в Испанию. Но хотят ли этого фаны «Барсы? Давайте посмотрим.
💭 «Кажется, «Ньюкасл» просто не хочет продавать его в клубы АПЛ».
💭 «Будет интересная конкуренция с Робертом Левандовски».
💭 «Отличный вариант для Исака».
💭 «Думаю, у него все получится».