Исследовательская группа CIES Football Observatory (Международный центр спортивных исследований) представил рейтинг самых успешных атакующих игроков мира в текущем сезоне.

Эксперты составили топ, основываясь на статистике футболистов в трех ключевых областях атаки: обыгрыш, создание моментов и завершение. Исследование охватило выступление игроков в национальных чемпионатах в период с начала сезона до 5 марта 2025 года.

Первое место занял Майкл Олисе, средний индекс вингера «Баварии» по трем показателям составил 88,5: по созданным шансам он получил наилучшее значение – 99. По среднему значению француз опередил вундеркинда «Барсы» Ламина Ямаля из «Барселоны» (87,7) и звезду «Байера» Флориана Виртца (85).

Самые успешные атакующие игроки мира по версии CIES

В список вошли 100 игроков со всего мира, изучить рейтинг подробнее можно здесь .

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