🚨 Исак признался, что обожает играть с «Ливерпулем». Знаете, как отреагировали фанаты «скаузеров»?

Нападающий «Ньюкасла» Александер Исак признался, что обожает играть против «Ливерпуля».

«Мне очень нравятся игры против «Ливерпуля», потому что я думаю, что они не слишком отличаются от нас самих. Это команда с высоким уровнем, которая любит атаковать. Это может привести ко многим встречным шансам. Такая игра мне нравится. Я чувствую себя хорошо и наслаждаюсь в матчах против них», – признался Исак.

Фанаты «Ливерпуля» предложили шведу сменить клуб.

💭 «Думаю, мы подпишем его».

💭 «Ты почувствуешь себя еще лучше, если будешь играть за нас».

💭 «Переходи к нам летом».

💭 «Ну так переходи в «Ливерпуль».

Напомним, «Ньюкасл» и «Ливерпуль» сыграют в Кубке Лиги 16 марта.