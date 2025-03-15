💍😩 Последние 16 часов Хусанова: построил семью и похоронил репутацию топ-защитника 🤦‍♂️

Помните, как фанаты «Сити» восхищались крутой игрой Абдукодира Хусанова в обороне?

Это было совсем недавно . Узбекистанский защитник даже получил признание, как «единственный надежный футболист обороны». Да, настолько все было плохо у «Сити».

Но теперь сказке пришел конец.

Впрочем, 16 часов назад все было иначе. Абдукодир определенно был счастлив. Помолвка – незабываемое событие в жизни каждого.

Но к матчу с «Брайтоном» Хусанов явно не успел перестроиться. Или не сумел.

Печально.

Но в соцсетях все еще грустнее. Похоже, Хусанов уже не топ…

💭 «Ахаха, его еще сравнивали с Салиба».

💭 «40 миллионов фунтов стерлингов за этот автогол. Падение Пепа Гвардиолы. Мечта сбывается».

💭 «Отвратительный защитник».

💭 «Купили на панике. Получайте».

💭 «И он лучше Лени Йоро?»

И это еще мелочи. Есть и такое.

Во всем виноват Хусанов?