💍😩 Последние 16 часов Хусанова: построил семью и похоронил репутацию топ-защитника 🤦♂️
Помните, как фанаты «Сити» восхищались крутой игрой Абдукодира Хусанова в обороне?
Это было совсем недавно. Узбекистанский защитник даже получил признание, как «единственный надежный футболист обороны». Да, настолько все было плохо у «Сити».
Но теперь сказке пришел конец.
Впрочем, 16 часов назад все было иначе. Абдукодир определенно был счастлив. Помолвка – незабываемое событие в жизни каждого.
Но к матчу с «Брайтоном» Хусанов явно не успел перестроиться. Или не сумел.
Печально.
Но в соцсетях все еще грустнее. Похоже, Хусанов уже не топ…
💭 «Ахаха, его еще сравнивали с Салиба».
💭 «40 миллионов фунтов стерлингов за этот автогол. Падение Пепа Гвардиолы. Мечта сбывается».
💭 «Отвратительный защитник».
💭 «Купили на панике. Получайте».
💭 «И он лучше Лени Йоро?»
И это еще мелочи. Есть и такое.
Во всем виноват Хусанов?
Но это блог *овна, вообще все на 10 делить нужно