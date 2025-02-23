🔥 «Сити» проиграл, но не Хусанов – у него уже появляются персональные фанаты

«Манчестер Сити» ожидаемо не справился с «Ливерпулем». Но есть и светлая сторона неудачи – Абдукодир Хусанов.

Узбекский защитник показал себя с наилучшей стороны в главном матче 26-го тура АПЛ. Один эпизод в конце матча, и вовсе, стал хитом соцсетей.

Много эпитетов Абдукодиру.

💭 «Черт возьми, а ведь ему только 20 лет».

💭 «Он видел пас еще до того, как он произошел».

💭 «Просто посмотрите на него. Единственный, кто выкладывается на полную в обороне».

💭 «Он понимал, что на нашу защиту не стоит рассчитывать, потому и взял все в свои руки».

Кстати, у Хусанова самый высокий показатель выигранных спорных мячей во всем туре - 12.