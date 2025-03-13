🎥 Свалка на скамейке «Реала» после победы над «Атлетико» в ЛЧ. Оставили даже использованные жвачки Анчелотти 😁
«Реал» обыграл «Атлетико» во всех противостояниях команд в рамках плей-офф Лиги чемпионов. Последняя встреча закончилась победой «сливочных» по итогам серии пенальти, последний удар «Мадрида» нанес Тони Рюдигер.
Праздновали эмоционально, особенно немец.
«Метрополитано» не был радушен с гостями, «сливочные» тоже не стали следовать правилам хорошего тона.
Корреспондент TNT Sports показал, как выглядела скамейка «королевского клуба» после победы над «Атлетико». Оказывается, у Анчелотти есть миска, в которую тренер выкидывает использованные жвачки! Миску сотрудники «королевского клуба» оставили вместе с кучей бутылок и другим мусором.
Стоило навести порядок?
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