🎥 Свалка на скамейке «Реала» после победы над «Атлетико» в ЛЧ. Оставили даже использованные жвачки Анчелотти 😁

«Реал» обыграл «Атлетико» во всех противостояниях команд в рамках плей-офф Лиги чемпионов. Последняя встреча закончилась победой «сливочных» по итогам серии пенальти, последний удар «Мадрида» нанес Тони Рюдигер.

Праздновали эмоционально, особенно немец.

«Метрополитано» не был радушен с гостями , «сливочные» тоже не стали следовать правилам хорошего тона.

Корреспондент TNT Sports показал, как выглядела скамейка «королевского клуба» после победы над «Атлетико». Оказывается, у Анчелотти есть миска, в которую тренер выкидывает использованные жвачки! Миску сотрудники «королевского клуба» оставили вместе с кучей бутылок и другим мусором.

Стоило навести порядок?

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