Знаете, кому Гави хочет отдать «Золотой мяч»? Нет, это не Ямаль, и даже не Рафинья 😱

Хавбека «Барселоны» Гави спросили, кого он считает главным претендентом на «Золотой мяч».

Как думаете, что он ответил? Учитывая уровень игры Ламина Ямаля и Рафиньи в текущем сезоне.

Нет, он их даже не упомянул.

20-летний полузащитник считает иначе:

«Никто не заслуживает «Золотой мяч» больше, чем Педри. Все знают, какой это игрок».

Между прочим, правда в этих словах есть. Педри признан лучшим игроком в обоих матчах с «Бенфикой». Его стабильность говорит о многом.