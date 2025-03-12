Знаете, кому Гави хочет отдать «Золотой мяч»? Нет, это не Ямаль, и даже не Рафинья 😱
Хавбека «Барселоны» Гави спросили, кого он считает главным претендентом на «Золотой мяч».
Как думаете, что он ответил? Учитывая уровень игры Ламина Ямаля и Рафиньи в текущем сезоне.
Нет, он их даже не упомянул.
20-летний полузащитник считает иначе:
«Никто не заслуживает «Золотой мяч» больше, чем Педри. Все знают, какой это игрок».
Между прочим, правда в этих словах есть. Педри признан лучшим игроком в обоих матчах с «Бенфикой». Его стабильность говорит о многом.