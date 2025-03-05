Марсело заглянул на «Сантьяго Бернабеу» и лично наблюдал за победой «Реала» над «Атлетико» в первом матче 1/8 Лиги чемпионов.

В Испании Марсело также стал гостем развлекательного ток-шоу La Revuelta. Когда ведущий передачи Давид Бронкано назвал Лео Месси лучшим в истории, Марсело забавно изобразил удивление.

Бразилец считает ненужными разговоры о величайших футболистах: «Не думаю, что вообще существует лучший игрок в истории. Нет такого понятия «лучший игрок в истории», а что с футболистами прошлого? Марадона, Пеле, Ди Стефано, Кройфф…»

Ведущий отшутился: «Ну, их этот вопрос уже не беспокоит».

Выбирать между Месси и Роналду бразилец тоже не хочет:

«Нам, футболистам, повезло, что мы играли в одно время с Криштиану и Месси. Мне не нравятся сравнения, но нужно признать, что эти двое были потрясающими, мне посчастливилось быть частью этой эпохи.

Криштиану думает, что он лучший. Но ведь был совершенно безумный период: Месси забивал два, а Криштиану должен был забить три, но затем уже Месси хотел забить четыре. Мы наблюдали за этим вживую, наслаждались этим. Многие хотят заниматься сравнением, но они совершенно забывают получать удовольствия от их игры».

Как вам ответ Марсело на вечный спор о величайшем в истории?

🎥 Роналду убежден, что он – лучший в истории. А что Месси думает про величайшего футболиста всех времен?

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