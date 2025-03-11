Лидеры Европы по продажам атрибутики. Клуб с первой строчки заработал почти 200 млн евро 💸

В ежегодном отчете о финансах в европейском футболе УЕФА рассказал о доходах, полученных клубами с продажи футболок и другой атрибутики в фан-шопах.

Лидером оказался «Мадрид», в сезоне-2023/24 «сливочные» заработали 196 млн евро. Вторую строчку разделили «Бавария» и «Барселона», обе команды с продажи клубной атрибутики выручили 171 млн евро.

На третьем месте оказались две английские команды – «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», заработавшие по 146 млн евро. «Арсенал» по выручке с клубной атрибутики отстал от соотечественников на 26 млн евро.

Из 20-ти клубов, попавших в рейтинг, сразу шесть команд представляют Премьер-лигу: «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Сити». Средняя выручка клубов с атрибутики составила 92 млн евро.

Лидеры Европы по продажам клубной атрибутики в сезоне-2023/24

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