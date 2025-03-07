УЕФА отчитался о финансах и инвестициях в европейском футболе за сезон-2023/24. Организация представила топ-20 клубов, которые в минувшей кампании потратили наибольшее количество средств на зарплаты.

Первую строчку занял «ПСЖ», траты которого составили 658 млн евро, из французских клубов в двадцатку попали лишь парижане. «Сити», занявший второе место, отстал от «ПСЖ» на 104 млн евро. Замыкает тройку самых щедрых клубов «Мадрид», потративший на зарплаты 505 млн евро.

В рейтинге доминирует АПЛ, сразу девять клубов представляют английское первенство: «Сити», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал», «Астон Вилла», «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Эвертон».

Топ-20 клубов по тратам на зарплаты в сезоне-2023/24

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