🎥 Идеальный гол Фернандеша со штрафного «Арсеналу»! Впечатлил даже Роя Кина
В 28-м туре Премьер-лиги на «Олд Траффорд» заглянул «Арсенал». Счет в добавленное к первому тайму время открыл Бруну Фернандеш – и сделал это крайне эффектно!
Португалец забил прямым ударом со штрафного.
И с другого ракурса:
Бруну смог впечатлить даже Роя Кина, который совсем недавно разносил капитана «МЮ». Ирландец восхищен голом Фернандеша:
«Капитан Фантастик! Я никогда не сомневался в его качествах, но думал, что он мог бы делать больше для команды. Какой удар, мощь, техника. Я думаю, что скорость полета мяча удивила вратаря».
В феврале Бруну забил со штрафного «Эвертону». До этого «Ман Юнайтед» почти три года не мог забить со стандарта, последним это удалось Криштиану Роналду.
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Хотелось бы чтобы тренд продолжился
Видос бы глянуть, не верю что он на серьезных щщах это сказал
но, главное - где гифки?????)))))