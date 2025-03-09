🎥 Идеальный гол Фернандеша со штрафного «Арсеналу»! Впечатлил даже Роя Кина 

В 28-м туре Премьер-лиги на «Олд Траффорд» заглянул «Арсенал». Счет в добавленное к первому тайму время открыл Бруну Фернандеш – и сделал это крайне эффектно!

Португалец забил прямым ударом со штрафного.

И с другого ракурса:

Бруну смог впечатлить даже Роя Кина, который совсем недавно разносил капитана «МЮ». Ирландец восхищен голом Фернандеша:

«Капитан Фантастик! Я никогда не сомневался в его качествах, но думал, что он мог бы делать больше для команды. Какой удар, мощь, техника. Я думаю, что скорость полета мяча удивила вратаря».

В феврале Бруну забил со штрафного «Эвертону». До этого «Ман Юнайтед» почти три года не мог забить со стандарта, последним это удалось Криштиану Роналду.

🎥 Бруну Фернандеш снял с «МЮ» проклятие Роналду! «Дьяволы» три года не могли забить со штрафного в АПЛ

🎥 Рой Кин свирепо разнес «МЮ». Наорал на Иана Райта, защитившего Фернандеша

Сборная легенд «МЮ» и «Арсенала» в XXI веке! Без споров фанатов не обошлось🔥