😡 #ArtetaOut снова в трендах. Фанаты недовольны ничьей с аутсайдером АПЛ
«Арсенал» не сумел переиграть «Манчестер Юнайтед» в 28-м туре АПЛ.
«Канониры» проигрывали до 74-й минуты, пока Деклан Райс не ответил на гол Бруну Фернандеша. Очередная неудача «Арсенала» в АПЛ сильно разочаровала фанатов.
И пусть вас не удивляет такая реакция на ничью на «Олд Траффорд». Времена не те, о чем доступно напоминает турнирная таблица.
💭 «Мы не можем побить даже клуб с 15-го места! 16 очков отставания. И это даже не середина марта! Одна победа с начала февраля».
💭 «#ArtetaOut всегда и навсегда. Специалист по разочарованиям».
💭 Мы устали».
💭 «Чертов слабак и абсолютный трус».
💭 «£750 млн в помойку. Наши лучшие игроки – воспитанники академии. Выбросьте его летом».
💭 «Один трофей за пять лет».
💭 «Артета ненавидит «Арсенал». Если бы все было наоборот, он бы подал в отставку. Он настоящий специалист по неудачам»
Как то и до матча было понятно, что мы Ливер уже не догоним с такими проблемами и таким отставанием. Надеюсь хоть на ЛЧ соберутся, пора хотя бы в полку пройти