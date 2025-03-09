😡 #ArtetaOut снова в трендах. Фанаты недовольны ничьей с аутсайдером АПЛ

«Арсенал» не сумел переиграть «Манчестер Юнайтед» в 28-м туре АПЛ.

«Канониры» проигрывали до 74-й минуты, пока Деклан Райс не ответил на гол Бруну Фернандеша. Очередная неудача «Арсенала» в АПЛ сильно разочаровала фанатов.

И пусть вас не удивляет такая реакция на ничью на «Олд Траффорд». Времена не те, о чем доступно напоминает турнирная таблица.

💭 «Мы не можем побить даже клуб с 15-го места! 16 очков отставания. И это даже не середина марта! Одна победа с начала февраля».

💭 «#ArtetaOut всегда и навсегда. Специалист по разочарованиям».

💭 Мы устали».

💭 «Чертов слабак и абсолютный трус».

💭 «£750 млн в помойку. Наши лучшие игроки – воспитанники академии. Выбросьте его летом».

💭 «Один трофей за пять лет».

💭 «Артета ненавидит «Арсенал». Если бы все было наоборот, он бы подал в отставку. Он настоящий специалист по неудачам»