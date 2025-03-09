Сборная легенд «МЮ» и «Арсенала» в XXI веке! Без споров фанатов не обошлось🔥

В 28-м туре Премьер-лиги в гости к «Манчестер Юнайтед» заглянет «Арсенал». В сезоне-2024/25 команды встречались дважды: в АПЛ «канониры» победили со счетом 2:0, а в Кубке Англии «красные дьяволы» оказались сильнее в серии пенальти.

Когда-то противостояние «Ман Юнайтед» и «Арсенала» было главным в Англии, портал Football Tweet собрал символическую сборную из легенд команд в XXI веке.

Манкунианцев в команде представляют Уэйн Руни, Криштиану Роналду, Пол Скоулз, Рой Кин, Неманя Видич, Рио Фердинанд, Гари Невилл и Эдвин ван дер Сар. За «канониров» отвечают Тьерри Анри, Патрик Виейра и Эшли Коул.

Символическая сборная легенд «МЮ» и «Арсенала» в XXI веке

Фанаты обсудили получившийся состав:

💭 «Анри должен заменить Гиггз».

💭 «Кин и Виейра в одной команде? Они убьют друг друга еще перед началом игры!»

💭 «Невилл не заслуживает своего места, вместо него я бы поставил Лаурена».

💭 «Хотелось бы добавить Ван Перси, но не уверен, что в этой команде ему бы нашлось место. В своем прайме он был великолепен».

💭 «Никто из нынешних составов и близко не приблизится к этому уровню. Грустно».

А как вам такая сборная?

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