Сборная легенд «МЮ» и «Арсенала» в XXI веке! Без споров фанатов не обошлось🔥
В 28-м туре Премьер-лиги в гости к «Манчестер Юнайтед» заглянет «Арсенал». В сезоне-2024/25 команды встречались дважды: в АПЛ «канониры» победили со счетом 2:0, а в Кубке Англии «красные дьяволы» оказались сильнее в серии пенальти.
Когда-то противостояние «Ман Юнайтед» и «Арсенала» было главным в Англии, портал Football Tweet собрал символическую сборную из легенд команд в XXI веке.
Манкунианцев в команде представляют Уэйн Руни, Криштиану Роналду, Пол Скоулз, Рой Кин, Неманя Видич, Рио Фердинанд, Гари Невилл и Эдвин ван дер Сар. За «канониров» отвечают Тьерри Анри, Патрик Виейра и Эшли Коул.
Символическая сборная легенд «МЮ» и «Арсенала» в XXI веке
Фанаты обсудили получившийся состав:
💭 «Анри должен заменить Гиггз».
💭 «Кин и Виейра в одной команде? Они убьют друг друга еще перед началом игры!»
💭 «Невилл не заслуживает своего места, вместо него я бы поставил Лаурена».
💭 «Хотелось бы добавить Ван Перси, но не уверен, что в этой команде ему бы нашлось место. В своем прайме он был великолепен».
💭 «Никто из нынешних составов и близко не приблизится к этому уровню. Грустно».
А как вам такая сборная?
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Ливерпуль Бенитеса 2004-2009
Барселона 2009-18