💥 «Арсенал» подпишет экс-спортдира «Атлетико». Изучаем трансферы Андреа Берты в Испании

Новым спортивным директором «Арсенала» станет Андреа Берта, итальянец подпишет контракт с «канонирами» на следующе неделе, передает Фабрицио Романо.

Берта 12 лет проработал в «Атлетико», менеджер распрощался с «матрасниками» в январе. За время Андреа в Испании команда Симеоне взяла шесть трофеев, в том числе два чемпионства и кубок Лиги Европы.

Transfermarkt прошелся по трансферам «Атлетико», когда спортдиром команды был Берта. Самым дорогим подписанием «матрасников» стал Жоау Феликс, за португальца столичный клуб заплатил «Бенфике» чуть больше 127 млн евро. Нынешний лидер «Атлетико», Хулиан Альварес, обошелся команде в 75 млн евро – это вторая строчка рейтинга.

Самые дорогие подписания Берты в «Атлетико»

Самой выгодной продажей «Атлетико» при итальянце стал уход Антуана Гризманна в «Барселону», за француза в Мадрид из Каталонии перечислили 127,2 млн евро. На втором месте расположился переход Люки Эрнандеса в «Баварию», защитник обошелся мюнхенцам в 75 млн евро. Выделяется уход Родри, занявший третью строчку рейтинга, за последнего обладателя «Золотого мяча» «Ман Сити» заплатил 72 млн евро.

Самые дорогие продажи Берты в «Атлетико»

Как пишет Бен Джейкобс из GiveMeSport, в первую очередь Берта займется поиском «девятки», в списках претендентов – Беньямин Шешко и Александер Исак. «Арсенал» также внимательно следит за Мартином Субименди и Нико Уильямсом.

Какие ожидания от нового спортдира?

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