🎥 Петр Чех видел в Артете тренера еще во времена игры за «Арсенал». Это было заметно по поведению Микеля 

Петр Чех дал интервью Бену Фостеру специально для Amazon Prime. В «Арсенале» чешский голкипер делил раздевалку с Микелем Артетой, за «канониров» они вместе провели 11 матчей.

Чех признался, что уже тогда в испанце были заметны тренерские задатки:

«Оглядывая раздевалку, можно было понять, у кого из игроков есть тренерские задатки, а у кого в этом плане вообще нет шансов. Иногда бывает, что тренерами становятся футболисты, от которых ты этого вообще не ожидал.

Но с Микелем все было ясно. Если бы вы находились в раздевалке с Микелем, вы бы поняли, что он будущий тренер. Все дело в том, как он видит игру, он внимателен к деталям, он играл на нескольких позициях, он пасовал, был тем, кто контролировал игру. Он видел вещи немного по-другому, он способен понимать, как ведется игра.

Также важен характер, он способен искать решения, что еще важно – он умеет доносить до людей свое мнение. Конечно, тренеру должно быть комфортно в общении и управлении людьми.

Было видно, что если он [Артета] пойдет правильным путем, то станет тренером. К тому же, его наставником был один из лучших тренеров в истории! Когда у тебя есть эти задатки, когда ты усердно трудишься, делаешь правильные шаги в своей карьере, то все получится. Поэтому я не удивлен тому, чего он достиг».

Как вам такая характеристика?

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