Игроки с самыми длинными безголевыми сериями. Футболист с первого места не забивает уже 75 матчей 🤯
Transfermarkt вспомнил футболистов, которые сейчас переживают самые длительные безголевые серии. В рейтинг вошли атакующие игроки, чья трансферная стоимость составляет минимум 20 млн евро.
На первом месте расположился Йеспер Линдстрем, арендованный у «Наполи» вингер «Эвертона» не может забить уже 75 матчей подряд! Последний раз датчанин забивал 1 августа 2022 года – за «Айнтрахт» в Кубке Германии.
А самое больше представительство в топе у «Ман Юнайтед», от манкунианцев в рейтинг попали сразу трое: Алехандро Гарначо (22 матча без голов), Расмус Хейлунд (19 матчей без голов) и Мэйсон Маунт (18 матчей без голов).
Атакующие игроки с самыми длительными безголевыми сериями
Кто из игроков первым забьет и покинет рейтинг?
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