💥 «Арсенал» разнес ПСВ – 7:1 на выезде! Вспоминаем топ-10 самых крупных побед в истории плей-офф ЛЧ

«Арсенал» не пожалел ПСВ в первом матче 1/8 Лиги чемпионов – оформил 7:1 на выезде. Матч вошел в десятку самых крупных побед в заключительной стадии турнира. А кто обошел «канониров»?

Transfermarkt вспомнил крупнейшие победы команд на стадии плей-офф Лиги чемпионов – после смены формата с Кубка европейских чемпионов. Главными любителями разгромов оказались «Манчестер Сити» и «Бавария».

В топе рейтинга сразу четыре игры – все закончились победой со счетом 7:0: «Ман Сити» над «Лейпцигом» в сезоне-2022/23, «Ман Сити» над «Шальке» в сезоне-2018/19, «Баварии» над «Шахтером» в сезоне-2014/15, а также «Баварии» над «Базелем» в сезоне-2011/12.

Следом идет еще один матч мюнхенцев – те самые 8:2 с «Барселоной» в ковидный сезон. Как раз после расположилась победа «Арсенала» над ПСВ. Свой триумф «канониры» делят еще с несколькими командами, отправившими к себе в копилку победы со счетом 7:1.

Самые крупные победы в истории плей-офф Лиги чемпионов

Для «Арсенала» победа над ПСВ стала второй самой крупной в истории участия команды в Лиге чемпионов. Первое место занимает встреча со «Славией» на групповом этапе турнира в сезоне-2007/08, тогда лондонцы забили сопернику семь безответных голов.

Крупнейшие победы «Арсенала» в Лиге чемпионов

В этом сезоне кто-нибудь сможет победить с разницей в восемь голов?

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