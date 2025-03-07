После ухода из «Ливерпуля» Клопп еще ни разу не был на «Энфилде». Юрген объяснил почему

Юрген Клопп заявил, что планирует вернуться в «Ливерпуль», если клуб выиграет титул чемпиона АПЛ в этом сезоне. Немец покинул «Энфилд» прошлым летом после девятилетнего нахождения в команде, с которой выиграл семь наград, в том числе чемпионат Англии и Лигу чемпионов.

С тех пор под руководством нового главного тренера Арне Слота «Ливерпуль» добился значительных успехов и занимает первое место.

Юрген Клопп настаивает, что не приедет на «Энфилд» до тех пор, пока титул не будет математически обеспечен, и говорит, что хочет отпраздновать это событие среди болельщиков.

Выступая в четверг на общественном сборе средств в Кейптауне, Клопп сказал: «Да, я планирую приехать в Ливерпуль, но не быть в автобусе, а с людьми, которых я видел в нем [когда «Ливерпуль» проводил свой последний победный парад]. Такова идея, но посмотрим».

«Думаю, я приду на последнюю игру. Если честно, я не хотел приезжать раньше, потому что не хотел сглазить. Представьте, что я буду на стадионе в первый раз [после ухода] и они проиграют. Так что я буду, когда все станет решено».

Кроме этого, экс-тренер «Ливерпуля» вспомнил, какая в клубе была замечательная атмосфера и сказал, что на связи с Арне Слотом.

«Это так здорово, что у меня была возможность так долго быть частью этого замечательного клуба, потому что он такой крупный, и куда бы вы ни пошли, фанаты повсюду. Я очень горжусь этим, и я рад, что мы закончили так, как закончили. Я так счастлив, что у них все так хорошо, как сейчас. Я переписывался с Арне [после победы «Ливерпуля» над «ПСЖ» со счетом 1:0], так что мы действительно хорошо общаемся».