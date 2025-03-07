Последний сезон Клоппа VS первый сезон Слота. Сравниваем атакующие показатели «Ливерпуля» при двух тренерах
Юрген Клопп создал целую эпоху в «Ливерпуле». Мало кто ожидал, что Арне Слот, сменивший немца у руля мерсисайдцев, в первый же сезон построит команду, способную бороться за все трофеи.
Все же голландец справился. «Красные» финишировали первыми в общем этапе Лиги чемпионов, добрались до финала Кубка лиги, а в АПЛ лидируют с большим отрывом. Осечка вышла только в Кубке Англии, где мерсисайдцы минимально уступили «Плимуту».
Sky Sports решил сопоставить результаты Слота с показателями Клоппа в последний сезон Юргена во главе «Ливерпуля». Эксперты сравнили следующие атакующие метрики: владение, среднее количество голов за матч, удары за матч, голы с игры, голы с контратак и матчи, в которых было забито минимум два гола.
Атакующие показатели «Ливерпуля» в последний сезон Клоппа и в первый сезон Слота в АПЛ
В чемпионате Арне осталось провести еще 10 матчей. После 28-ми туров «красные» набрали 67 очков – на 13 больше, чем у «Арсенала», но у «канониров» есть еще одна игра в запасе.
Какие выводы делаете по сравнению атакующих показателей?
🗿 Мем дня: Клопп отказался от предложения подписать Эрика тен Хага на пост наставника «Лейпцига»
📹 Видели тачки игроков «Ливерпуля»? Немало спортивных, но самый стиль – у Слота и Робертсона
The Athletic выкатил рейтинг лучших вратарей Европы по важным показателям. Лидера не сделала хуже даже серьезная травма