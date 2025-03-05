👎 Репутация Гарначо трещит по всем фронтам: к провальной игре добавился антиреспект фанатов
Футболисты «Манчестер Юнайтед» продолжают падать в пропасть вместе с клубом. С негативной стороны отличился Алехандро Гарначо.
Аргентинец, пострадавший в соцсетях из-за ужасной реализации в кубковом матче, решил, что нужно идти до конца.
Совершенно стеклянная реакция на юного фаната, хотевшего лишь получить автограф кумира.
Болельщики недовольны.
💭 «Почему наши игроки делают все возможное, чтобы попасть в СМИ по негативным причинам?»
💭 «У него такое эго… Уже в 20 лет у него пять дисциплинарных проблем».
💭 «Накиньте еще что-нибудь на Аморима».
💭 «Он считает себя Роналду?»
это пожалуй ключевое... у нас половина состава такие как Гарначо, но всех собак вешают на Аморима