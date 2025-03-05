👎 Репутация Гарначо трещит по всем фронтам: к провальной игре добавился антиреспект фанатов

Футболисты «Манчестер Юнайтед» продолжают падать в пропасть вместе с клубом. С негативной стороны отличился Алехандро Гарначо.

Аргентинец, пострадавший в соцсетях из-за ужасной реализации в кубковом матче, решил, что нужно идти до конца.

Совершенно стеклянная реакция на юного фаната, хотевшего лишь получить автограф кумира.

Болельщики недовольны.

💭 «Почему наши игроки делают все возможное, чтобы попасть в СМИ по негативным причинам?»

💭 «У него такое эго… Уже в 20 лет у него пять дисциплинарных проблем».

💭 «Накиньте еще что-нибудь на Аморима».

💭 «Он считает себя Роналду?»