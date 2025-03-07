Топ-10 самых переоцененных атмосфер на футбольных стадионах. Список вышел очень противоречивый
Кроме как воспитанниками и талантливыми игроками, болельщики клубов часто хвастаются атмосферой на домашних стадионах. Причем некоторые команды и арены упоминаются чаще, чем другие.
Конечно, атмосфера может меняться в зависимости от того, что во время матча стоит на кону, в какой день и во сколько он начался, а также от погоды.
В Европе самой бурной стадионной атмосферой может похвастаться британский футбол, хотя немецкие и нидерландские фанаты могут с этим поспорить, а греческие, сербские и турецкие даже возмутиться. В Британии шум возникает из-за действий на поле, тогда как в некоторых других европейских странах ультрас добавляют громкости без подобной зависимости.
Ресурс SPORTbible в соцсетях попросил болельщиков назвать самые переоцененные по атмосфере команды Европы. Список получился неоднозначный и противоречивый:
1. «Ливерпуль»
2. «Арсенал»
«Манчестер Юнайтед»
4. «Ньюкасл»
«Манчестер Сити»
6. «Лидс»
7. «Астон Вилла»
8. «Селтик»
9. «Шеффилд Уэнсдей»
10. «Рейнджерс»
Атмосферу на «Энфилде» считают одной из лучших в АПЛ, однако «Ливерпуль» не первый раз попадает в рейтинг самых переоцененных атмосфер. Удивительно видеть в списке «Селтик» и «Рейнджерс», так как у шотландских клубов сильная и громкая поддержка. Фанатов первого клуба даже в свое время выделяли Роналду и Месси.