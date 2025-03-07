Топ-10 самых переоцененных атмосфер на футбольных стадионах. Список вышел очень противоречивый

Кроме как воспитанниками и талантливыми игроками, болельщики клубов часто хвастаются атмосферой на домашних стадионах. Причем некоторые команды и арены упоминаются чаще, чем другие.

Конечно, атмосфера может меняться в зависимости от того, что во время матча стоит на кону, в какой день и во сколько он начался, а также от погоды.

В Европе самой бурной стадионной атмосферой может похвастаться британский футбол, хотя немецкие и нидерландские фанаты могут с этим поспорить, а греческие, сербские и турецкие даже возмутиться. В Британии шум возникает из-за действий на поле, тогда как в некоторых других европейских странах ультрас добавляют громкости без подобной зависимости.

Ресурс SPORTbible в соцсетях попросил болельщиков назвать самые переоцененные по атмосфере команды Европы. Список получился неоднозначный и противоречивый:

1. «Ливерпуль»

2. «Арсенал»

«Манчестер Юнайтед»

4. «Ньюкасл»

«Манчестер Сити»

6. «Лидс»

7. «Астон Вилла»

8. «Селтик»

9. «Шеффилд Уэнсдей»

10. «Рейнджерс»

Атмосферу на «Энфилде» считают одной из лучших в АПЛ, однако «Ливерпуль» не первый раз попадает в рейтинг самых переоцененных атмосфер. Удивительно видеть в списке «Селтик» и «Рейнджерс», так как у шотландских клубов сильная и громкая поддержка. Фанатов первого клуба даже в свое время выделяли Роналду и Месси.