🔥🤯 Гасперини унизил Лукмана – тот ответил жалобой на «Аталанту». Фанаты угрожают тренеру, а Фердинанд хочет кого-то освободить

«Аталанта» неожиданно оступилась на «Брюгге» и закончила выступление в Лиге чемпионов.

Джан Пьеро Гасперини не удержался и сразу начал искать виноватых (не себя): «Адемола Лукман - один из худших пенальтистов, которых я когда-либо видел.

Он хотел пробить, потому что отличился до этого. И это, несмотря на то, что Ретеги и Де Кетеларе могли исполнить удар. Мне совсем не понравилось его решение».

Да, Лукман не забил пенальти на 46-й минуте матча. После слов тренера он вышел в соцсети с заявлением:

«Мне грустно писать это заявление в такой день – прежде всего, из-за того, чего мы достигли вместе.

То, что меня выделяют таким образом, не только ранит, но и вызывает ощущение глубокого неуважения ко мне, не в последнюю очередь из-за огромного труда и самоотдачи, которые я показывал каждый день, чтобы помочь добиться успеха клубу и его невероятным болельщикам из Бергамо.

По правде говоря, за время моего пребывания здесь я столкнулся со множеством трудностей, о большей части которых я никогда не говорил, потому что считаю, что команда всегда должна быть защищена и должна стоять на первом месте. Это делает случившееся прошлым вечером еще более обидным».

Ну а что думают об этой ситуации фанаты?

💭 «Гасперини должен заткнуться! Этот парень тащил его команду весь прошлый год. И ты обвиняешь его в том, что он не забил пенальти в матче, который ты уже проигрывал?»

💭 «Он правда это сказал?»

💭 «Лукан должен покинуть «Аталанту».

💭 «Скорее всего, он расист».

💭 «Пусть оборачивается, нигерийцы придут».

Рио Фердинанд просит свободы.