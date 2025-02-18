Звезда «Мадрида» мог оказаться в «МЮ». Его трансфер не случился из-за выбора Фергюсона

Голкипера «Мадрида» Тибо Куртуа некоторые считают одним из лучших вратарей мира. Он заявил о себе в «Генке», после чего за 7,9 млн фунтов перебрался в «Челси». Многие клубы хотели забрать его, в том числе «Тоттенхэм».

Недавно бельгиец стал гостем подкаста Рио Фердинанда Rio Presents, где рассказал о ранних этапах карьеры и о том, что Давид Де Хеа фактически разрушил его мечту поиграть в «МЮ». Это случилось в год, когда Тибо перебрался в «Атлетико».

«Да, мне нравились Эдвин ван дер Сар и Касильяс, − начал рассказал Куртуа. − Икер из-за юного возраста, когда он только появился в воротах «Мадрида».

«Тогда я сам начинал, делал первые шаги в футболе. То, как он играл, взорвало мне мозг. Вау, он выступает за «Мадрид»! Я часто смотрел матчи, а также наблюдал за «МЮ» из-за Эдвина. [Позже] они подписали Давида [Де Хеа], и это помогло мне выбрать другой путь. В тот момент был интерес от «Тоттенхэма», «Челси» и некоторых других команд иных чемпионатов. В долгосрочной перспективе «синие» были лучшим проектом для меня. В принципе, поскольку Давид собирался в Манчестер, это открыло мне дверь в «Атлетико». В общем, думаю, что этот трансфер сделал из меня того вратаря, которым я являюсь сейчас».

Фердинанд спросил, был ли Куртуа болельщиком «Юнайтед», на что тот ответил: «Да, был».

Затем экс-защитник «Юнайтед» сравнил Куртуа с Ван дер Саром, что бывший вратарь «Челси» явно оценил. «Приятно слышать», − сказал он. − Я думаю, что я более спокойный, и вы не увидите, чтобы я кричал. Если ты или кто-то ошибся, то ты знаешь, что это твоя ответственность. Лучше сразу сконцентрироваться на пропущенном мяче».

«Расставь одноклубников правильно, скажи кому-нибудь, когда он подойдет к тебе во вратарскую: «Эй, не делай так больше или попробуй поступить вот так». Но кричать, вскидывать руки вверх… не думаю, что это так уж необходимо. И вратарь, и защитник будут чувствовать себя спокойнее, когда ты спокоен. Но да, я много смотрел Эдвина в детстве, так что я пытался глазами учиться у него».