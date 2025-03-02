Джуд Беллингем за два неполных сезона успел стать одной из главных звезд «Мадрида», то же самое с Харри Кейном, который уехал в «Баварию» и наконец приблизился к завоеванию первого чемпионства в карьере.

Портал Transfermarkt решил вспомнить самых результативных англичан, которые в XXI веке показали наилучшие результаты за пределами родного чемпионата. В рейтинг вошли цифры английских футболистов, выступавших в Бундеслиге, Ла Лиге, Серии А и Лиге 1 с 2000 года до наших дней.

Первую строчку занял Джейдон Санчо: за 118 матчей в Бундеслиге вингер сделал 91 результативное действие за дортмундскую «Боруссию». Кейн не успел отыграть два сезона в Германии, а уже занял вторую строчку в рейтинге – 53 матча и 73 по «гол+пас».

На третьем месте расположился Джуд Беллингем, успевший поиграть в Бундеслиге и Ла Лиге. За «Боруссию» у англичанина 92 матча и 27 результативных действий, а за «Мадрид» – 38 действий за 48 игр в чемпионате Испании.

Самые результативные англичане за рубежом в XXI веке

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