🎥 Мартин Эдегор составил идеального игрока «Арсенала». Выбирал из нынешнего состава и клубных легенд 🔥
Специально для TNT Sports Мартин Эдегор собрал идеального футболиста «Арсенала». Норвежец мог выбрать качества как своих нынешних одноклубников, так и легенд «канониров».
Правая нога: Тьерри Анри.
Левая нога: Букайо Сака.
Игра головой: Габриэл Жезус.
Лидерские качества: Патрик Виейра.
Техника: Леандро Троссард.
Футбольный интеллект: Жоржиньо.
Двигатель команды: Бен Уайт.
Как вам выбор Эдегора?
В АПЛ часто отыгрывали 10+ очков и забирали титул. Больше всех ошибался «Ливерпуль», а кто побеждал?
Испанское издание Marca в 2016-м составило сборную вундеркиндов. Где они сейчас?
Бергкамп: ну да, ну да, пошёл я нафиг.
- Габриэл МАГАЛЬЯЭС, а не Жезус!
Там же даже фото его выходит)
левая Озила в судорогах