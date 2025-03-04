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🎥 Мартин Эдегор составил идеального игрока «Арсенала». Выбирал из нынешнего состава и клубных легенд 🔥

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Специально для TNT Sports Мартин Эдегор собрал идеального футболиста «Арсенала». Норвежец мог выбрать качества как своих нынешних одноклубников, так и легенд «канониров». 

Правая нога: Тьерри Анри.

Левая нога: Букайо Сака.

Игра головой: Габриэл Жезус.

Лидерские качества: Патрик Виейра.

Техника: Леандро Троссард.

Футбольный интеллект: Жоржиньо.

Двигатель команды: Бен Уайт.

Как вам выбор Эдегора?

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logoГабриэл Жезус
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logoЛеандро Троссард
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