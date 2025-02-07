Рамоса роскошно объявили в Мексике. Взял номер в честь легендарного момента за «Реал»

Бывший защитник мадридского «Реала», «Севильи» и «ПСЖ» Серхио Рамос подписал контракт с мексиканским клубом «Райадос Монтеррей» на правах свободного агента. Испанец просидел полгода без клуба.

По информации СМИ, 37-летний Рамос будет зарабатывать 4 млн евро в год, а также сможет получить еще миллион в виде бонусов. Соглашение рассчитано на один сезон, который стартовал в январе и завершится в мае.

«Монтеррей» объявил Рамоса роскошным видео-анонсом: распылительная машина на домашнем стадионе, после чего на поле появляется фамилия Рамоса.

Серхио будет выступать под номером 93 – отсылкой к его легендарному голу на 93-й минуте финала Лиги чемпионов-2014 против «Атлетико».