Кака давно попрощался с футболом, все же бразилец не исчезает с радаров – он участвует в благотворительных матчах, раздает интервью и снимается в футбольных шоу.

Экс-игрок появился на подкасте Shoot for Love, ведущий попросил гостя рассказать, откуда взялось прозвище. И хотя это вовсе не откровение, Кака раскрыл карты:

«В Бразилии подобное встречается довольно часто. У нас есть Кафу, Дида, Роналдиньо. А мое прозвище придумал брат Родриго, он сегодня с нами. Он на три года младше меня, когда мы были маленькими, у него не получалось произнести мое имя, он не мог выговорить «Рикардо». Он постоянно называл меня «Кака». Так и повелось».

«Это было для маркетинга!» – пошутил Родриго, стоявший за камерами.

«Да, он умен, он очень умный! Уже в два-три года он все понимал. Да, поэтому это прозвище мне так нравится. Сейчас оно стало культовым. За прозвище я должен брату, ему принадлежат права на это прозвище!»

Когда футболист произнес свое полное имя – Рикардо Изексон дус Сантус Лейти – ведущие рассмеялись и поблагодарили Родриго за то, что он облегчил жизнь поклонникам футбола.

Прозвище, и правда, культовое.

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