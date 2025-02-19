Пора вам узнать, почему Кака стал таким грустным 😔

Вам не приходила мысль, что некогда жизнерадостный и улыбчивый Кака теперь выглядит грустным?

Экс-полузащитник сборной Бразилии поведал историю из своей жизни, которая многое может объяснить.

«Я сделал все возможное, чтобы спасти свой брак, но есть кое-что, что я понял: вы не можете заставить кого-то быть с вами, если он уже решил уйти.

В 2015 году моя жена сказала, что больше не хочет быть замужем за мной. Я хотел спасти брак, пытался показать, что мы можем вернуть то, что у нас было раньше. Я прочитал книгу, в которой предлагался 40-дневный вызов, чтобы вернуть своего партнера. Я сделал это дважды. Подарки, письма, неожиданные сюрпризы… В конце концов она просто повторила: «Я не хочу больше».

Это был жестокий удар. Я христианин, поэтому развод не был в моих планах. Библия говорит, что брак – это навсегда. Но что вы сделаете, когда другой человек больше не хочет продолжать? Я боролся до конца, пока не понял кое-что важное: нельзя заставить любить.

Любовь – это ежедневный выбор. И если кто-то перестает выбирать тебя, ты должен научиться отпускать», – сказал Кака.

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