🎥 Блиц для Кака! Назвал футбольных друзей, лучший гол и главные моменты в карьере

Портал 90min устроил блиц для Кака, бразилец вспомнил ярчайшие моменты карьеры и даже больше.

Лучшие друзья в футболе: «Футбол подарил мне много друзей: Роналдо, Элано, Жулио Баптиста, Роберто Карлос».

Предматчевое блюдо: «В Бразилии это были бобы с рисом, а в Италии – паста».

Предматчевая музыка: «Обычно я слушал госпел, христианскую музыку».

Стадион, на котором больше всего нравилось играть: «Новый стадион в Орландо, «Морумби» в Сан-Паулу, «Сан-Сиро», «Бернабеу», «Маракана» со сборной Бразилии».

Лучший гол: «Гол в ворота «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Лиги чемпионов в 2007 году. Думаю, это мой лучший гол.

Лучший момент в карьере: «Чемпионат мира в 2002 году, клубный ЧМ в 2007 году. Ла Лига в 2012-м, скудетто в 2004-м. Конечно, «Золотой мяч» и награду игроку года от ФИФА».

Как вам ответы легенды?

Анчелотти перед важной игрой не понравилась несерьезность бразильцев «Милана» . Вот как парировал претензии Карло Роналдо 😂

«Ты вдохновляешь новое поколение». Кака проникновенно поздравил Винисиуса с наградой от ФИФА

В 2001 году FourFourTwo составил список 100 лучших молодых игроков мира. Сейчас многие позиции выглядят абсурдно