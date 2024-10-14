🎥 «Завершил карьеру, чтобы перейти в большой клуб». На видео попал диалог Роналду и Шченсного – у фанатов есть вопросы

Португалия со счетом 3:1 обыграла Польшу в третьем туре группового этапа Лиги наций. Один из мячей забил Криштиану Роналду, теперь у него 906 голов в карьере.

На игру в Варшаве приехал и Войчех Шченсны. Голкипер «Барсы» завершил международную карьеру, на арене поляка торжественно поблагодарили за игру в составе национальной команды.

После матча Войчех и Криштиану встретились в подтрибунке. Парни три года выступали за «Ювентус», у них – 101 совместный матч за «бьянконери». Время в Турине они вспоминать не стали, между футболистами состоялся любопытный диалог.

Войчех: «Я теперь за «Барселону» играю».

Криштиану: «Я знаю».

Войчех: «Но мой сын – твой большой фанат. Я никому ничего не скажу!»

Криштиану: «Ха-ха. У тебя все в порядке? Ты счастлив?»

Войчех: «Да».

Криштиану: «Невероятно. Тебе пришлось завершить карьеру, чтобы перейти в большой клуб».

Фанаты «Барсы» рады, что легенда «Мадрида» признает значимость их клуба. А вот у поклонников «Ювентуса» к Криро и Шченсному нашлись вопросы.

Вот что пишут болельщики в соцсетях:

💭 «Роналду забыл, что он и Шченсны играли за «Ювентус». Какое неуважение к бывшей команде. Хочется верить, что все дело в том, что Криштиану плохо говорит на английском».

💭 «СМИ не показывают Роналду с этой стороны. Он самый скромный игрок, которого я когда-либо видел. Даже о вечном сопернике, «Барсе», говорит с уважением».

💭 «Омерзительно. «Ювентус» является крупнейшим клубом Италии, клуб с великой историей, это и есть большой клуб. Этот болван уничтожил «Ювентус» и позволяет себе говорить такое. CR7 – дерьмовый человек».

💭 «Криштиану меня не удивил. Но почему Шченсны ему не возразил? Шченсны многим обязан «Ювентусу», должно же остаться уважение».

💭 «Вообще не ожидал от Криштиану такого, респект. Вся эта ненависть между «Барсой» и «Реалом» существует только среди фанатов, игроки уважают друг друга».

💭 «У Роналду нет никакого уважения к «Ювентусу». И этого человека вы называете великим?»

Что думаете о диалоге игроков?

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