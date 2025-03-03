Идут на рекорд🤩: «Барса» Флика забила больше, чем «Барса» Месси в последний сезон аргентинца в клубе

За неделю «Барселона» Ханси Флика отметилась 8 голами: 4 в Кубке Короля в ворота «Атлетико» и еще 4 получил «Реал Сосьедад» в Ла Лиге. В целом во всех турнирах каталонцы уже забили 124 гола за 40 официальных матчей — в среднем по 3 гола за матч!

Эта результативность превосходит 122 гола, забитых в последний сезон Лео Месси в «Барселоне», но сегодняшней команде нужно еще приложить усилия, чтобы достичь показателя в 190 голов, забитых «Барсой» Гвардиолы и Лео в сезоне 2011/12. Впереди у подопечных Флика 12 игр в Ла Лиге, а также как минимум один матч в Кубке Испании и два матча с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.

«Барселона» в этом сезоне не просто забивает, а забивает много: «сине-гранатовые» отправили 4 мяча в ворота «Жироны», «Баварии», «Мадрида», «Барбастро», «Севильи», «Атлетико» и «Реал Сосьедад», 5 голов «Вильярреалу», «Янг Бойз», «Севилье», «Эстрелье Рохе», «Мальорке», «Мадриду», «Бетису» и «Валенсии». А «Вальядолид» и «Валенсия» получили от каталонцев аж 7 мячей.



