Какое безумие!» Игроки «Барсы» весело затестили одну из самых старых и невероятных гоночных трасс в Европе

Игроки «Барселоны» умеют не только играть в футбол, но и отдыхать. Тем более, когда активность предлагает им один из спонсоров. Отказать невозможно, а вот получить кайф − нужно.

«Купра» − дочерняя компания испанского автопроизводителя «СЕАТ» отправила игроков «Барсы» в пригород Каталонии, где располагается один из старейших треков в мире. Его название − Террамар. Построили в 1923-м, когда в Европе существовали только Монца (Италия) и Бруклендс (Великобритания), а США был Индианаполис.

Чем уникален Террамар? Здесь есть абсолютно сумасшедший поворот под углом более чем в 60 градусов. Выглядит он вот так:

Соревнования на Террамаре проводили всего пару лет, после чего из-за финансовых проблем он был полузаброшен. Лишь изредка сюда заглядывали авто для различных тестов, а иногда через трек проходил этап велогонок. С 1955 года трек закрыли и он стал памятником под открытым небом.

Футболистов «Барселоны» посадили внутрь новых внедорожников и отправили на трассу. Рональд Араухо просил Гави не входить на полной скорости в дикий поворот, Педри серьезно подбрасывало на переднем сидении, Тер Стеген от шока потерял лицо, а поляки Левандовски и Шченсны отрывались как в последний раз.

Парни даже устроили дрэг-рейсинг, а потом попытались на скорости объезжать конусы. Кто победил в первом соревновании неизвестно, но со вторым явно были проблемы − не показывайте это видео инструктору по вождению «Барсы» .

Закончилось все тем, что футболисты поехали на завод «Купры», чтобы выбрать себе авто по душе, определиться с комплектацией и цветом.

Полную версию можно посмотреть на ютуб-канале «Барселоны»: