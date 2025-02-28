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Игроки с наибольшим количеством титулов в топ-5 Европы! В этом сезоне сразу трое могут забраться на первое место 🤯

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Портал Transfermarkt составил рейтинг игроков с наибольшим количеством чемпионских титулов, завоеванных в топовых европейских лигах – АПЛ, Ла Лиге, Серии А, Лиге 1 и Бундеслиге. 

Первую строчку занимает Райан Гиггз, за 21 год в «Манчестер Юнайтед» он рекордные 13 раз становился чемпионом Англии. Это лучший результат не только в Премьер-лиге, но и среди всех игроков из топ-5 лиг Европы.

Если Гиггзи занял первое место единолично, то вторую строчку разделили шесть футболистов: Лионель Месси, Давид Алаба, Томас Мюллер, Гари Невилл, Пако Хенто и Кингсли Коман. У всех шестерых – по 12 чемпионских титулов.

Уже в этом сезоне трое игроков смогут составить компанию Гиггзу на первой строчке. Мюллер и Коман в Бундеслиге идут к чемпионству с «Баварией», после 23-х туров оторвавшись от «Байера» на восемь очков. В Ла Лиге Алаба может оформить чемпионство с «Мадридом», но пока «сливочные» уступают «Барсе» по разнице мячей.

Рекордсмены по чемпионским титулам в топ-5 лиг Европы

А может, Гиггз и к концу сезона-2024/25 останется единоличным лидером? 

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