🎥 Пора похвалить Онана! Андре блестяще спас «МЮ» в концовке основного времени с «Фулхэмом» 

В рамках 1/8 финала Кубка Англии на «Олд Траффорд» заглянул «Фулхэм». В добавленное к первому тайму время Кэлвин Басси открыл счет после розыгрыша углового: в этом сезоне «Ман Юнайтед» пропустил 13 голов с углового – это худший результат среди клубов АПЛ.

К счастью, у «красных дьяволов» есть Бруну Фернандеш, португалец сравнял счет на 71-й минуте встречи. В основное время командам больше не удалось забить, «Фулхэм» был близок ко второму голу, но манкунианцев спас Андре Онана – и не первый раз за матч.

На 95-й минуте камерунский голкипер блестяще отразил удар Эмила Смит-Роу. Мяч мог залететь прямо в угол ворот «МЮ»!

Матч перешел в овертайм. Кто окажется сильнее?

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