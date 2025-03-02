📸 За неделю три выпускника Ла Масии впервые забили за «Барсу»! Все отпраздновали одинаково – фанаты тронуты ❤️
В 26-м туре «Мадрид» уступил «Бетису», у «Барселоны» появился шанс воспользоваться осечкой соперника и единолично занять первую строчку в турнирной таблице. Для этого каталонцем было необходимо справиться с «Сосьедадом».
Проблем у подопечных Флика не возникло, в середине первого тайма соперник остался в меньшинстве. Уже к 29-й минуте минуте «блауграна» вела в два мяча – отличились Жерар Мартин и Марк Касадо, обоим ассистировал Дани Ольмо.
Такая голевая феерия от выпускников Ла Масии порадовала поклонников «Барселоны», еще больше болельщиков очаровало празднование бомбардиров.
Мартин и Касадо впервые забили за «Барселону», парни одинаково отметили взятие ворот – они поцеловали эмблему клуба.
На неделе такое же празднование показал Пау Кубарси. В кубковой встрече с «Атлетико» выпускник Ла Масии впервые забил за родной клуб.
Во втором тайме матча с «Сосьедадом» результат, добытый парнями из Ла Масии, закрепили голы Араухо и Левандовского. Роберт, кстати, забил с передачи Рональда.
Как вам отношение молодежи «Барсы» к клубу?
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хватит называть Мартина воспитанником. Он не воспитывался в Ла Масии, его покупали для Барсы Б из Корнельи 21-летним лбом.
И Пау Виктор и Педри никакого отношения к Ла Масии тоже не имеют, это так к слову.
Не каждый молодой испанец в клубе воспитанник клуба.