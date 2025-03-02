В 26-м туре «Мадрид» уступил «Бетису», у «Барселоны» появился шанс воспользоваться осечкой соперника и единолично занять первую строчку в турнирной таблице. Для этого каталонцем было необходимо справиться с «Сосьедадом».

Проблем у подопечных Флика не возникло, в середине первого тайма соперник остался в меньшинстве. Уже к 29-й минуте минуте «блауграна» вела в два мяча – отличились Жерар Мартин и Марк Касадо, обоим ассистировал Дани Ольмо.

Такая голевая феерия от выпускников Ла Масии порадовала поклонников «Барселоны», еще больше болельщиков очаровало празднование бомбардиров.

Мартин и Касадо впервые забили за «Барселону», парни одинаково отметили взятие ворот – они поцеловали эмблему клуба.

На неделе такое же празднование показал Пау Кубарси. В кубковой встрече с «Атлетико» выпускник Ла Масии впервые забил за родной клуб.

Во втором тайме матча с «Сосьедадом» результат, добытый парнями из Ла Масии, закрепили голы Араухо и Левандовского. Роберт, кстати, забил с передачи Рональда.

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