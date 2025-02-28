Витор Роке официально ушел в «Палмейрас». Вот какие бонусы прописала «Барселона» и за что они полагаются

В последний день трансферного окна в Бразилии «Барселона» успела успешно провернуть с «Палмейрас» сделку по Виктору Роке.

Последние полгода воспитанник «Крузейро» играл за «Бетис» и для трансфера в другой клуб нужно было прервать аренду, что и было сделано. На родину Роке уехал за 25,5 млн евро и 5 млн евро бонусов.

Испанское издание Sport выяснило, что именно вошло в эти самые бонусы:

2 млн евро, если Витор Роке выиграет «Золотой мяч»;

2 млн евро, если он войдет в тройку лучших игроков на клубном чемпионате мира;

1 млн евро, если он выиграет с «Палмейрас» международный трофей.

Витор Роке перебрался в «Барселону» в январе 2024 года. По разным данным «Атлетико Паранаэнсе» получил за него 30 млн евро, еще 31 млн евро прописали бонусами.