Неймар научил Месси одному навыку. Вот о чем Лео попросил бразильца

Форвард «Сантоса» Неймар стал гостем подкаста Podpah. Бразилец рассказал много интересных вещей, а также признался, что однажды Лионель Месси попросил экс-игрока «Барселоны» научить ему одному навыку.

«Я помогал Месси исполнять пенальти! – сказал Неймар. – Мы были на тренировке, и он спросил меня: «А как ты так бьешь пенальти?»

«Я такой: «Ты с ума сошел? Ты Месси, если я могу это делать, то и ты сможешь». Потом я научил его, и он тренировался [так бить]».

За всю карьеру Лео Месси забил 111 пенальти, но 31 раз ему не удалось обмануть вратарей. Последняя неудача пришлась на ЧМ-2022 против Польши.

Однако он с лихвой компенсировал ее, забив пенальти в финале против Франции, а также в серии пенальти, что помогло его стране завоевать третью победу на чемпионатемира.