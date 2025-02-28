Неймар научил Месси одному навыку. Вот о чем Лео попросил бразильца
Форвард «Сантоса» Неймар стал гостем подкаста Podpah. Бразилец рассказал много интересных вещей, а также признался, что однажды Лионель Месси попросил экс-игрока «Барселоны» научить ему одному навыку.
«Я помогал Месси исполнять пенальти! – сказал Неймар. – Мы были на тренировке, и он спросил меня: «А как ты так бьешь пенальти?»
«Я такой: «Ты с ума сошел? Ты Месси, если я могу это делать, то и ты сможешь». Потом я научил его, и он тренировался [так бить]».
За всю карьеру Лео Месси забил 111 пенальти, но 31 раз ему не удалось обмануть вратарей. Последняя неудача пришлась на ЧМ-2022 против Польши.
Однако он с лихвой компенсировал ее, забив пенальти в финале против Франции, а также в серии пенальти, что помогло его стране завоевать третью победу на чемпионатемира.
Кстати он недавно забил победный Аль-Вахде 3:2 (последняя команда)))), не слежу за ним, просто в ленте гугл всплыл заголовок о великом рекорде))) 925й гол, старик та могёт😎🔥👍🏻
Роналду пенальтист
Левандовски запорист
Торрес воробъист
Фати инвалид😎🔥