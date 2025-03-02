«Мадрид» не справился с «Бетисом» в матче 26-го тура Ла Лиги: «сливочные» на выезде уступили со счетом 1:2.

Карло Анчелотти впервые в тренерской карьере проиграл «Бетису», «Реал» в последний раз уступил «бетикосу» в 2020 году – прекратилась серия из девяти беспроигрышных матчей «королевского клуба».

Одним из главных сюжетов встречи стало участие в матче Антони, который мог пропустить игру из-за красной карточки . Бразилец хоть и не отметился голевыми действиями, но показал себя достойно.

Портал Sofascore поставил вингеру оценку 7.2 – больше, чем у Винисиуса и Мбаппе.

За Антони следили пристально и медиа, и фанаты. ESPN запечатлели, как после матча бразилец обменялся футболками с Тибо Куртуа:

В комментариях парад шуток:

💭 «В раздевалке «Мадрида» началась драка за футболку Антони».

💭 «Хоть кто-то из «Мадрида» был доволен после матча».

💭 «Бро получил футболку от GOAT. Куртуа повесит ее дома на стену».

💭 «Куртуа – главный счастливчик!»

💭 «Куртуа брал Ла Лигу и Лигу чемпионов, но главный трофей получил после матча с «Бетисом».

Что творит этот GOAT!

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