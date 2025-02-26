🎥 Антони отменили дисквалификацию и сообщили об этом после тренировки. Вот как отреагировал вингер и вратарь «Бетиса» Адриан

В матче против «Хетафе» арендованный у «Манчестер Юнайтед» вингер Антони совершил очень глупый поступок. На табло была 90+3 минута, когда бразилец подкатился сзади и получил прямую красную карточку.

Следующий матч «Бетиса» должен быть против «Мадрида» и клуб сильно не хотел остаться без разыгравшегося футболиста. Они подали апелляцию и сегодня ее удовлетворили: Антони сыграет против «королевского клуба». В «Бетисе» акцентировали внимание на том, что никакой чрезмерной силы не было и бразилец еле коснулся соперника.

Антони узнал об успешной апелляции после тренировки. К нему подошел один из тренеров и сообщил об этом: вингер обрадовался и обнял его. Вратарь «Бетиса» Адриан сразу пошутил: «Не делай больше таких подкатов, а то получишь у меня».

«Мадрид» отреагировал в своем стиле: «Этого не может быть, в своем стремлении вести охоту против «Мадрида» они даже пренебрегают юридическими аргументами. Отмена красной карточки, которая была справедливо показана судейской бригадой и хорошо объяснена в отчете, равносильна тому, что арбитры отныне будут заново судить матчи.

Они не сдерживаются, они сделали это с желанием навредить нам. Они объявили нам войну и используют все мыслимые средства, даже если разоблачают тех самых судей, которых, по их словам, они так усердно защищают. Мы можем себе представить, что, должно быть, чувствует Альберола Рохас. Стыдно», – приводит слова членов делегации «Реала» As.