🎥 Антони отменили дисквалификацию и сообщили об этом после тренировки. Вот как отреагировал вингер и вратарь «Бетиса» Адриан
В матче против «Хетафе» арендованный у «Манчестер Юнайтед» вингер Антони совершил очень глупый поступок. На табло была 90+3 минута, когда бразилец подкатился сзади и получил прямую красную карточку.
Следующий матч «Бетиса» должен быть против «Мадрида» и клуб сильно не хотел остаться без разыгравшегося футболиста. Они подали апелляцию и сегодня ее удовлетворили: Антони сыграет против «королевского клуба». В «Бетисе» акцентировали внимание на том, что никакой чрезмерной силы не было и бразилец еле коснулся соперника.
Антони узнал об успешной апелляции после тренировки. К нему подошел один из тренеров и сообщил об этом: вингер обрадовался и обнял его. Вратарь «Бетиса» Адриан сразу пошутил: «Не делай больше таких подкатов, а то получишь у меня».
«Мадрид» отреагировал в своем стиле: «Этого не может быть, в своем стремлении вести охоту против «Мадрида» они даже пренебрегают юридическими аргументами. Отмена красной карточки, которая была справедливо показана судейской бригадой и хорошо объяснена в отчете, равносильна тому, что арбитры отныне будут заново судить матчи.
Они не сдерживаются, они сделали это с желанием навредить нам. Они объявили нам войну и используют все мыслимые средства, даже если разоблачают тех самых судей, которых, по их словам, они так усердно защищают. Мы можем себе представить, что, должно быть, чувствует Альберола Рохас. Стыдно», – приводит слова членов делегации «Реала» As.
Можно подумать, Антони выходит 12 игроком или речь идет о финале ЛЧ, где все средства хороши. Если вы считаете, что вы чемпионы Ипсании объективно то вас Антони не должен волновать. Вы либо сильнейшие, либо нет.
Это нытье по все поводам уже порядком достало.
Можно было бы сказать. что Мадрид потерял лицо, если бы было что терять. С момента игнора церемонии ЗМ, когда они насрали в компот людям, не имеющим никакого отношения к результатам голосования и только их озвучивающим, у Мадрида нет лица.