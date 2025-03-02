Иско забил гол в ворота «Мадрида» и бурно его отпраздновал. Пришлось извиняться

В последнем туре Ла Лиги в драматическом матче «Мадрид» на выезде неожиданно уступил «Бетису» − 1:2.

«Королевский клуб» быстро открыл счет в игре, когда на 10-й минуте отличился Браим Диас, но уже на 34-й соперник сравнял: это сделал Джонни Кардозо с передачи Иско. Во втором тайме испанец забил уже сам и отпраздновал гол в ворота бывшего клуба очень бурно.

Очевидно, что такое поведение экс-хавбека «Мадрида» задело фанатов, которые начали оскорблять его в соцсетях. Иско пришлось извиняться.

«Я извинился перед всеми болельщиками «Мадрида» за празднование после забитого гола». «Я очень благодарен клубу, они всегда будут в моем сердце».

В соцсетях на эту тему сразу же пошутили:

«Иско отказался праздновать гол в ворота своего бывшего клуба. Он упал на землю и извинился перед болельщиками «Реала».

«Спасибо, Иско» – уже от болельщиков «Барселоны».

А потом испанец затронул больную для «сливочных» тему – судейства.

«Каждая команда жалуется на судейские решения. Это единственное, что меня утомляет в футболе, – весь этот шум вокруг судей. Нам, как игрокам, также нужно совершенствоваться, и помогать судьям: не нырять, не преувеличивать контакт, утверждая, что нас ударили. Мы все можем больше помогать друг другу».

В составе «Мадрида» Иско провел девять сезонов, выиграв с клубом 3 Ла Лиги и 5 розыгрышей Лиги чемпионов.