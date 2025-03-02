«Урок усвоен». Джуд Беллингем не смог помочь «Реалу» против «Бетиса» из-за дисквалификации

Беллингем был удален с поля во время матча с «Осасуной» после того, как выкрикнул оскорбления в адрес судьи. За проявленное неуважение Джуд получил двухматчевую дисквалификацию, поэтому пропустил прошедшую встречу «Мадрида» с «Бетисом» (1:2).

Англичанин поделился фотографией в социальных сетях с подписью: «Выходные без матча. Урок усвоен».

«Мадриду» не хватало своего звездного полузащитника во время матча с «Бетисом». Команда Анчелотти потеряла очки и опустилась на третью строчку в Ла Лиге, поэтому будем надеяться, что Джуд действительно усвоил урок.