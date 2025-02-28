🤯 «Арсенал» мчится к клубному антирекорду. Такое может произойти впервые за 100 лет 

В середине сезона «Арсенал» захлестнула эпидемия травм игроков атаки. Последним из строя выбыл Кай Хавертц: немец получил травму задней поверхности бедра, после перенесенной операции он останется в лазарете до конца сезона.

Хавертц – лучший бомбардир «Арсенала» в этом сезоне АПЛ, из пятерки главных голеадоров «канониров» в строю остались только Мерино и Троссард.

В текущей кампании «Арсенал» рискует установить клубный антирекорд. Сезон-2024/25 может стать первым за 100 лет, когда хотя бы один игрок «канониров» не наберет двузначных показателей в чемпионате.

А вот результаты лучших бомбардиров «Арсенала» в АПЛ за последние 100 лет:

Как думаете, кто-нибудь успеет вернуться в строй и спасти положение?

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